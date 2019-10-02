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CHMI000195

LEX PM 4542

Встраиваемая посудомоечная машина

27 690 
Рекомендованная розничная цена.
LEX PM 4542
LEX PM 4542
LEX PM 4542
LEX PM 4542
LEX PM 4542
LEX PM 4542
LEX PM 4542
LEX PM 4542

Встраиваемая посудомоечная машина LEX PM 4542

27 690 
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Техническая спецификация LEX PM 4542

Тип установки

Количество комплектов

Количество режимов

4 (нормальный, интенсивный, экономный, быстрый).

Управление

Отложенный старт

Тип сушки

Класс мытья/сушки/энергопотребления

Потребление воды за цикл

Система защиты от протечек

Максимальная температура воды

Уровень шума

Потребляемая мощность

Давление воды

Размер устройства (ВхШхГ)

Размер для встраивания (ВхШхГ)

Вес в упаковке / без упаковки

Цвет

Страна-производитель

Руководство по эксплуатации

Для модели LEX PM 4542 Посмотреть руководство

Вся информация на сайте lex1.ru носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой. Производитель бытовой техники LEX оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию бытовой техники без предварительного уведомления. Уточняйте подробную информацию о товаре у наших специалистов.

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Наша прелесть

Техника LEX, привлекательная внешне и восхищающая технически, способная украсить любую кухню и сделать ярче жизнь ее владельцев - сама надежность и доступна по цене!

Вы можете найти LEX PM 4542 в печатном или электронном каталоге, на странице 148.

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Гарантия от LEX – это НАСТОЯЩАЯ
гарантия от производителя!

Если устранение поломки прямо на месте и в кратчайшие сроки невозможно, LEX просто поменяет Вашу технику на новую!

8 лет
гарантии

На двигатели вытяжек

36,6 месяцев
гарантии

На всю продукцию

Бесплатная
замена

На новую технику

Доставка LEX PM 4542 по Санкт-Петербургу

Стоимость доставки

- По Санкт-Петрбургу в пределах КАД, до подъезда, без подъема - Бесплатно (Распространяется только на бытовую технику).
- Ленинградская область - от 300₽ до 500₽ (Точную стоимость уточняйте у наших специалистов).
- Подъем на этаж - от 100₽ до 300₽ за этаж в зависимости от веса. (При подъеме лифтом считается первый и последний этаж).

Стоимость доставки по СПБ и ЛО угольных фильтров - 300₽.

Режим работы

- Доставка заказов осуществляется в течении 1-3 дней.
- Режим работы доставки: Пн-Пт с 10:00 до 17:00 по МСК.

Доставка LEX PM 4542 по Москве

Стоимость доставки

- По Москве в пределах МКАД - 350₽ (Распространяется только на бытовую технику).
- Московская область: до 30 км от МКАД - от 420₽ в зависимости от веса товара, далее 30 км от МКАД - от 926₽ в зависимости от веса товара.
- Подъем на этаж - от 100₽ до 300₽ за этаж в зависимости от веса. (При подъеме лифтом считается первый и последний этаж).

Стоимость доставки по Москве угольных фильтров - от 500₽.

Режим работы

- Доставка заказов осуществляется в течении 1-3 дней.
- Режим работы доставки: Пн-Пт с 10:00 до 17:00 по МСК.

Доставка LEX PM 4542 по России

Стоимость доставки

- Стоимость доставки транспортными компаниями уточняйте у наших специалистов.

Режим работы

- Доставка по России осуществляется транспортными компаниями.

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