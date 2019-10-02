LEX PM 4542
Встраиваемая посудомоечная машина
Техническая спецификация LEX PM 4542
4 (нормальный, интенсивный, экономный, быстрый).
Руководство по эксплуатацииДля модели LEX PM 4542 Посмотреть руководство
Вся информация на сайте lex1.ru носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой. Производитель бытовой техники LEX оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию бытовой техники без предварительного уведомления. Уточняйте подробную информацию о товаре у наших специалистов.
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Вы можете найти LEX PM 4542 в печатном или электронном каталоге, на странице 148.Посмотреть каталог LEX
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Доставка LEX PM 4542 по Санкт-Петербургу
Стоимость доставки
- По Санкт-Петрбургу в пределах КАД, до подъезда, без подъема - Бесплатно (Распространяется только на бытовую технику).
- Ленинградская область - от 300₽ до 500₽ (Точную стоимость уточняйте у наших специалистов).
- Подъем на этаж - от 100₽ до 300₽ за этаж в зависимости от веса. (При подъеме лифтом считается первый и последний этаж).
Стоимость доставки по СПБ и ЛО угольных фильтров - 300₽.
Режим работы
- Доставка заказов осуществляется в течении 1-3 дней.
- Режим работы доставки: Пн-Пт с 10:00 до 17:00 по МСК.
Доставка LEX PM 4542 по Москве
Стоимость доставки
- По Москве в пределах МКАД - 350₽ (Распространяется только на бытовую технику).
- Московская область: до 30 км от МКАД - от 420₽ в зависимости от веса товара, далее 30 км от МКАД - от 926₽ в зависимости от веса товара.
- Подъем на этаж - от 100₽ до 300₽ за этаж в зависимости от веса. (При подъеме лифтом считается первый и последний этаж).
Стоимость доставки по Москве угольных фильтров - от 500₽.
Режим работы
- Доставка заказов осуществляется в течении 1-3 дней.
- Режим работы доставки: Пн-Пт с 10:00 до 17:00 по МСК.
Доставка LEX PM 4542 по России
Стоимость доставки
- Стоимость доставки транспортными компаниями уточняйте у наших специалистов.
Режим работы
- Доставка по России осуществляется транспортными компаниями.
Калькулятор стоимости доставки «ПЭК»
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