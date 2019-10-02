Наша прелесть

Техника LEX, привлекательная внешне и восхищающая технически, способная украсить любую кухню и сделать ярче жизнь ее владельцев - сама надежность и доступна по цене!

Вы можете найти LEX PM 4542 в печатном или электронном каталоге, на странице 148.